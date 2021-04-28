Saç boyatmak orucu bozar mı? Diyanet saç boyatmak orucu bozar mı?
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Saç boyatmak orucu bozar mı? Diyanet saç boyatmak orucu bozar mı?

Saç boyatmak orucu bozar mı? Diyanet saç boyatmak orucu bozar mı?
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Hicrî takvime göre 9. ay ve İslam dininin inancına göre Muhammed'e Kur'an ayetlerinin inmeye başladığı, aynı zamanda Müslümanlarca oruç tutulmaya ve Terâvih Salat'ına başlanılan ay olarak kabul edilen Ramazan ayında Saç boyatmak orucu bozar mı? Diyanet saç boyatman orucu bozar mı?

Hicrî takvime göre 9. ay ve İslam dininin inancına göre Muhammed'e Kur'an ayetlerinin inmeye başladığı, aynı zamanda Müslümanlarca oruç tutulmaya ve Terâvih Salat'ına başlanılan ay olarak kabul edilen Ramazan ayında Saç boyatmak orucu bozar mı? Diyanet saç boyatman orucu bozar mı?

SAÇ BOYATMAK ORUCU BOZAR MI?

Oruç, bir şey yemek, içmek ve cinsel ilişkide bulunmaktan dolayı bozulur. Makyaj, saç boyamak ve saç bakımı bu kapsamda olmadığından orucu bozmaz.

AĞDA YAPTIRMAK ORUCU BOZAR MI?

Vücuttaki kılların hangi yolla olursa olsun alınması orucu bozmaz. Çünkü oruç, bir şey yemek, içmek ve cinsel ilişkide bulunmaktan dolayı bozulur. Kıl almak veya aldırmak bunların kapsamında olmadığından orucu bozmaz.

Burada şu husus da belirtilmelidir ki, kadının erkeğe karşı avret mahalli eller, ayaklar ve yüzü hariç tüm bedenidir. Kadının kadına karşı avret mahalli, diz kapağı ile göbek arasıdır. Zaruret ve ihtiyaç olmadan bu yerlerin dışındaki bölgelerin başka kadınlara veya erkeklere gösterilmesi caiz değildir. Bu itibarla ağda veya lazerle epilasyon yaptırmak isteyen kişinin, erkek olsun kadın olsun yabancı bir kişiye avret mahallini açması helal olmadığı gibi, bu işlemi uygulayan kişinin de bu kısma bakması ve dokunması helal değildir (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 187,194-195).

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Gündem Editörü - Dilek Ulusan
Dilek Ulusan
Gündem Editörü
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