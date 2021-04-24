Sabunu teknolojiyle buluşturan kadın girişimcinin ihracat başarısı
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Sabunu teknolojiyle buluşturan kadın girişimcinin ihracat başarısı

Anadolu Ajansı / Servet Ülkü - Haberler | Ekonomi

Biyolog Şadiye Çetin'in TÜBİTAK destekli Ar-Ge projesiyle geliştirdiği etki süresi daha uzun medikal sabunlar, birçok ülkeden ilgi görüyor.

Biyolog Şadiye Çetin'in TÜBİTAK destekli Ar-Ge projesiyle geliştirdiği etki süresi daha uzun medikal sabunlar, birçok ülkeden ilgi görüyor.

Ailesi çiftçilikle uğraşan Çetin, küçük yaşlarda zeytinyağı sabunu yapımıyla tanıştı.

Üniversite eğitimini Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümü'nde tamamlayan Çetin, 1987'de mezun oldu ve medikal sektöründe işe başladı.

2002'de kendi firmasını kuran Çetin, 2010'da doğal sabunlar üzerinde faydayı artırıcı teknikler üzerinde çalışmaya yöneldi.

TÜBİTAK desteğiyle Ar-Ge projelerine başlayan Çetin, biyoteknolojik yöntemlerle fonksiyonel sabunlar geliştirdi.

İç pazarda eczaneler aracılığıyla tüketiciye sunduğu ürünleri ABD'ye de ihraç etmeye başlayan Çetin, son geliştirdiği kekikli sabunla Japonya pazarına girmeye hazırlanıyor.

Kovid-19'a karşı etkili olan kekik bileşenleri sabuna girince Japonların ilgisini çekti

Çetin, AA muhabirine, tıbbi ve aromatik bitkilerden elde edilen yağların faydalarının bilimsel olarak kanıtlandığını, bu yağların insan vücuduna uygulanma şekillerinden birinin de sabunlar olduğunu ifade etti.

Cilt hastalıklarının tedavisine destek olarak kullanılan fonksiyonel sabunların özellikle etkili olma süresi ve yağ oranıyla ilgili sorunları bulunduğunu belirten Çetin, bunları aşmak için farklı alanlarda denenen biyoteknolojik bir yöntemi sabun imalatında uyguladıklarını söyledi.

Tıbbi ve aromatik yağları mikro kapsül haline getirdiklerini ve kullanım sürelerini uzattıklarını anlatan Çetin, "Bu yöntemle kapsülün içine sıkışan yağlar uçmuyor. Sabunda kilitli kalıyor. Kapsül içindeki aromatik yağlar suyla temas edince açığa çıkıyor ve etkisi geçmiyor. Diğer sabunlara göre etki süresi de uzatılmış oluyor." dedi.

Çetin, bitkisel yağların bu yöntemle sabun içinde daha yüksek oranda kullanıldığını vurgulayarak, "Örneğin geliştirdiğimiz kekikli sabunun içinde kullandığımız kekiğin bileşenleri timol ve karvakrolün antiviral özelliği çok güçlü. Sabunun ilk kullanım etkisiyle son andaki etkisi aynı. Piyasada bulunan kekikli sabunlarda bunu göremezsiniz." diye konuştu.

Kekik bileşenlerinden timolün Kovid-19 virüsünü öldüren aktif bileşenler listesinde yer aldığına işaret eden Çetin, bunun da etkisiyle ürettikleri kekikli sabunun Japonya pazarında ilgi gördüğünü belirtti.

Çetin, şunları kaydetti:

"Pandemi öncesinde biz diğer fonksiyonel sabunlarımızı ABD'ye ihraç etmiştik. Bu yeni ürünle ilgilenen ilk ülke ise Japonya oldu. Yaklaşık 3 ay boyunca temas halinde kaldık. Şimdi Japonya sağlık sistemine ürünlerimizin kaydı gerçekleşti. Çok yakında ihracata başlıyoruz. Japonya'nın dışında Güney Amerika ülkelerinden ilgi var. Afrika kıtasına ürün satan bir tedarikçiyle de görüşüyoruz."

Sabunu teknolojiyle buluşturan kadın girişimcinin ihracat başarısı
Sabunu teknolojiyle buluşturan kadın girişimcinin ihracat başarısı
Sabunu teknolojiyle buluşturan kadın girişimcinin ihracat başarısı
Sabunu teknolojiyle buluşturan kadın girişimcinin ihracat başarısı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Ülkü

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