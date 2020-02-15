: Sabuncuoğlu Şerefeddin'in 555 yıl önce yazdığı eser tıp öğrencilerine ışık tutacak

15.02.2020 12:40 | Son Güncelleme: 15.02.2020 12:43

Osmanlı döneminin ünlü tıp alimi Sabuncuoğlu Şerefeddin'in 1465 yılında yazdığı, orijinal nüshası Fransa Milli Kütüphanesi'nde bulunan "Kitab-ı Cerrahiyyetül Haniyye" eserinin bir kopyası Amasya'da hem müzede sergilenecek hem de tıp öğrencilerinin eğitiminde kullanılacak.

Eserin bir kopyası Amasya Üniversitesi Rektörlüğü ve Sabuncuoğlu Şerefeddin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunun girişimleri sonucu Fransa Milli Kütüphanesi tarafından PDF formatında gönderildi. 420 sayfalık eser orijinal boyutunda basılacak.

Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sabuncuoğlu Şerefeddin'in tıp dünyasında çok iyi tanındığını, Avrupa'da hala onun eserlerinden yararlanıldığını söyledi.

Eseri Amasya'da sergileyerek öğrencilere ecdatlarının ilim ve bilimde ne kadar başarılı olduğunu göstermek istediklerine işaret eden Elmacı, "Amasya, özellikle bilim açısından ülkemizde geçmişte en fazla bilimsel yayınların, medreselerin bulunduğu şehirlerdendir. Sabuncuoğlu Şerefeddin de tıp alanında çok önemli eserleri bulunan ve Fatih döneminde çok parlak bir cerrah olduğu bilinen birisidir." dedi.

Öğrencilerine Sabuncuoğlu Şerefeddin gibi bilim insanlarını daha yakından tanıtmak istediklerini vurgulayan Elmacı, "Gençlerimizin kendilerine ve içinde bulundukları topluma güvenmeleri gerekir. Tarih boyunca dünya çapında bilim insanları çıkartan bir milletiz. Sabuncuoğlu Şerefeddin bunun en güzel örneklerinden biridir." ifadesini kullandı.

Elmacı, Kitab-ı Cerrahiyyetül Haniyye eserinde, Sabuncuoğlu Şerefeddin'in ameliyatlarda kullandığı 168 tıp aletini resimlerle anlatmasının, içinde bulunduğu dönem için çok önemli bir atılım olduğuna dikkati çekerek, "O dönemde kitaplarda pek resim kullanılmazken ameliyatları kullandığı aletlerle birlikte resimli olarak çizmesi, çok önemlidir. Bu dönemin en önemli olaylarından biri de cerrahi aletler yapmış olmasıdır." diye konuştu.

Kitab-ı Cerrahiyyetül Haniyye'nin, Fransa'daki orijinali dışında, sonraki yıllarda tekrar yazılan bir örneğinin İstanbul'da bulunduğunu aktaran Elmacı, şunları kaydetti:

"Biz asıl orijinali olduğu için Fransa'dakinin kopyasını almayı tercih ettik. Üniversite olarak PDF formatındaki nüshanın tıpkı basımını gerçekleştireceğiz. Üniversitemizin yaptığı tıpkı basımı özellikle Amasya'daki çeşitli kurumlara ve müzemize bırakarak insanlar tarafından bilinmesine yardımcı olmak istiyoruz."

"Kitab-ı Cerrahiyyetül Haniyye"

Sabuncuoğlu Şerefeddin tarafından 555 yıl önce kaleme alınan eserde kullanılan sade Türkçe, eserin bugün bile kolayca anlaşılabilmesini sağlıyor.

Sabuncuoğlu, kitabını Amasya ve Amasya halkının afetlerden ve kötülüklerden korunması için yaptığı duayla tamamlıyor.

Eserlerinde yaptığı tedavileri renkli resimlerle anlatan Sabuncuoğlu Şerefeddin'in tıpta kullanılmak üzere icat ettiği aletler bugün Sabuncuoğlu Tıp ve Cerrahi Tarihi Müzesi'nde sergileniyor.

Kaynak: AA

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