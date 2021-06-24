Sabriye Şengül, İstanbul'da ringe çıkıyor
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Sabriye Şengül, İstanbul'da ringe çıkıyor

Sabriye Şengül, İstanbul'da ringe çıkıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Dubai'de Fransız dövüşçü Mona Ftouhi'ye karşı elde ettiği galibiyet ile MMA tarihinde maç kazanan ilk Türk kadın sporcu olan Sabriye Şengül, 3 Temmuz Cumartesi gecesi İstanbul'da ringe çıkacak.

Dubai'de Fransız dövüşçü Mona Ftouhi'ye karşı elde ettiği galibiyet ile MMA tarihinde maç kazanan ilk Türk kadın sporcu olan Sabriye Şengül, 3 Temmuz Cumartesi gecesi İstanbul'da ringe çıkacak.

Avrupa'nın dev dövüş kulüpleri arasında yer alan Türk kulübü Iron Fist Gym (Demir Yumruk) ve Avusturya'nın en büyük dövüş sporları organizasyonu Vendetta Organizasyon Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Sağlam, aynı gece 18 sporcunun ringe çıkacağını ve ayrıca 10 alt maçın da yapılacağını belirtti. Sağlam, birbirinden çekişmeli maçlara imza atacaklarını vurgulayarak, "Başarılı dövüşçülerimizden Mücahit Kulak, Vendetta dünya şampiyonluk maçına çıkarken, yine dünya şampiyonlarımızdan Vahit İpek, yükselme maçı için Azerbaycanlı Murat Esedov'a karşı yumruk sallayacak. Sporcularımıza olan güvenim sonsuzdur tüm maçlardan alnımızın akıyla çıkacağımızdan eminim. Galamızda Avrupa ve dünyanın çeşitli ülkelerinden büyük başarılara imza atmış olan efsane sporcular ringe çıkacak. Ayrıca başarılı dövüşçümüz Sabriye Şengül, ilk kez kendi seyircisi önünde MMA maçına çıkacak" şeklinde konuştu.

İbrahim Dağdeviren: "Heyecan zirve yapacak"

Vendetta Organizasyon Türkiye sorumlusu İbrahim Dağdeviren, Sabriye Şengül'ün iki kez dünya şampiyonluğu kürsüsüne çıktığını vurgulayarak, "Bu üçüncü dünya şampiyonluk maçı olacak ve kendisine olan güvenimiz tamdır. Rakibi sakatlandığı için ringe çıkamayacağını belirtti ve bu yüzden yeni rakip arayışlarımız devam etmektedir. Bu arada maça çıkacak olan diğer sporcularımızdan bazılarının rakipleri de belirlendi. Furkan Karabağ, sakatlandığı için maça çıkamayacak. Ringe çıkacak dövüşçülerden bazıları ise şöyle: Azerbaycanlı Şahmar Mehmedzade Hollanda'dan Kamili Abderrahman'a karşı, Azerbaycanlı Yusuf Memedov, İranlı Mahdi Khajouelnejad'a karşı yumruk sallayacaklar. Yunus Emre Şahbaz, Ahmet Rasim Pala, Ensar Akbayır, Okyanus Sarıbayraktaroğlu, Egemen Baranok, Rinat Rizman ve Kaan Kazgan'ın rakipleri de önümüzdeki günlerde belli olacak" şeklinde konuştu.

Vedat Alyaz: "Birbirinden çekişmeli maçlar olacak"

Basın danışmanı Vedat Alyaz da, ağır sıklet klasmanında dörtlü turnuva gerçekleştirileceğini belirterek, "Ülkemizin yetiştirdiği elit sporculardan Ahmet Tiren, Enes Tetik, Gökhan Gülücü ve Mert Dastelen kendi aralarında dörtlü olarak bir turnuvaya girecekler. Kazananlar birbirleriyle karşılaşacak ve en son galip gelen sporcumuz 'One Championschip'te 'Rod To Van' dörtlü ağırsıklet turnuvasında ülkemizi temsil etme hakkını elde edecek. Bu birbirinden heyecanlı karşılaşmalar 3 Temmuz 2021 Cumartesi gecesi İstanbul Sultangazi İBB Cebeci Spor kompleksinde düzenlenecek" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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