Sabriye Gür Avrupa İkincisi

2 - 9 Eylül tarihleri arasında Makedonya Üsküp'de yapılan Gençler Avrupa Kick Boks Şampiyonası'nda Meram Belediyesporlu Sabriye Gür 70 Kg Full Contact Avrupa ikincisi oldu.

Gençler Avrupa Kick Boks Şampiyonası'nı Milli Takımımız 9 Altın, 14 Gümüş, 19 Bronz Madalya olmak üzere toplamda 42 Madalya ile tamamladı.

Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, Avrupa ikincisi olan Sabriye Gür ile Meram Belediyespor Kick Boks Antrenörü Mehmet Güçlü'yü tebrik etti.