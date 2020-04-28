Sabri Ülker Çevre Ödülü'ne başvurular 26 Haziran'a uzatıldı Yıldız Holding ve DenizTemiz Derneği (TURMEPA) iş birliğiyle "Yarınlar Seninle Yaşayacak" sloganıyla düzenlenen Sabri Ülker Çevre Ödülü'nün son başvuru tarihi uzatıldı.

Yıldız Holding ve DenizTemiz Derneği (TURMEPA) iş birliğiyle "Yarınlar Seninle Yaşayacak" sloganıyla düzenlenen Sabri Ülker Çevre Ödülü'nün son başvuru tarihi uzatıldı.

Yıldız Holding'den yapılan açıklamaya göre, Sabri Ülker Çevre Ödülü'nün son başvuru tarihi uzatılarak 26 Haziran olarak belirlendi.

"Çevre ve İnsan" temasını benimseyen yarışmaya başvuracak projeler, "Sıfır Atık" yaklaşımı ve sürdürülebilirlik prensibiyle su ve doğal kaynak kullanımı, karbon ve enerji yönetimi, atık yönetimi, biyo-çeşitliliğin korunması, iklim değişikliği ve gezegen sağlığı konu başlıkları altında değerlendirilecek.

Değerlendirme sonucunda seçilecek birinci projeye, 100 bin TL ödül verilecek.

Sabri Ülker Çevre Ödülü'ne başvuru için tüm kriterler ve diğer ayrıntılarla ilgili "www.sabriulkercevreodulu.com" ziyaret edilebiliyor.

Kaynak: AA