Sabri Ülker Bilim Ödülü başvuruları başladı

Genç bilim insanlarını teşvik etme ve araştırmaların toplum faydasına sunulmasına destek olma misyonu çerçevesinde Sabri Ülker Vakfı tarafından gerçekleştirilen "Sabri Ülker Bilim Ödülü 2021" yarışmasına başvurular başladı.

Sabri Ülker Vakfı'ndan yapılan açıklamaya göre, kazanan bilimsel projenin 100 bin TL ile ödüllendirildiği, uluslararası başvuruya açık olan ve katılım üst yaş sınırının 45 olarak belirlendiği yarışmaya tamamlanmış orijinal projelerle sadece İngilizce başvurulabiliyor. Başvurular, 1 Nisan 2021 tarihine kadar "https://scienceaward.sabriulkerfoundation.org" adresinden yapılabiliyor.

Sabri Ülker Vakfı Bilim Ödülü'nün bu yılki kazananına ödülü, dünyanın dört bir yanından metabolizma alanında uzman bilim insanlarının katılımıyla gerçekleşecek Metabolizma ve Yaşam Sempozyumu'nda verilecek.

Sempozyum, 25-26 Mayıs tarihinde Sabri Ülker Vakfı'nın ev sahipliğinde gerçekleşecek ve başkanlığını Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil'in yürüttüğü Harvard Sabri Ülker Metabolik Araştırmalar Merkezi tarafından düzenlenecek.

Metabolik hastalıkların moleküler ayrıntılarının çözümü ve bu bulguları metabolik hastalıkların tedavisi ve önlenmesinde kullanılması konularına odaklanılacak sempozyumda genç akademisyenlerin uluslararası bilim insanlarıyla buluşması ve yeni ağlar kurması için de bir platform yer alacak.

Geçen yıl düzenlenen Sabri Ülker Bilim Ödülü'nün kazananı hücrelerde yaşlanma sonucunda biriken hasarların doğal yollarla nasıl tedavi edilebileceği üzerine araştırmalar yapan Kaliforniya Üniversitesi, Berkeley (UC Berkeley) Moleküler ve Hücre Biyolojisi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Elçin Ünal olmuştu. Önceki yıllarda ise "Kök Hücre" özelinde yürüttüğü çalışmalarla, Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Tıbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Tamer Önder, "Bağırsak Kök Hücrelerinin Metabolizma ve Beslenmeyle İlişkisi" başlıklı araştırmasıyla Massachusetts Institute of Technology (MIT) Kanser Araştırmaları Enstitüsü'nden Dr. Öğr. Üyesi Ömer Yılmaz, "Sağlık İçin Bioaktif Lipitler" adlı projesiyle Bilkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü'nden Doç. Dr. Ebru Erbay ve "DNA-Barkodlama Teknolojisi" yöntemiyle kanserle savaşta yeni, sürdürülebilir ve ekonomik tedavi yöntemlerinin keşfine ışık tutan projesiyle Rockefeller Üniversitesi'nden Dr. Öğr. Üyesi Kıvanç Birsoy bilim ödülünü almaya hak kazanmışlardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Furkan Gençoğlu