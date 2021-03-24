Sabri Taş güven tazeledi
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Sabri Taş güven tazeledi

24.03.2021 15:16 | Son Güncelleme: 24.03.2021 15:25
Sabri Taş güven tazeledi

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Erzincan Şubesinin 17. olağan genel kurulu kongresi gerçekleştirildi.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Erzincan Şubesinin 17. olağan genel kurulu kongresi gerçekleştirildi.

94 kişilik üyesi bulunan Türkiye Muharip Gaziler Derneği Erzincan Şubesinde mevcut Başkan Sabri Taş tek aday olarak girdiği seçimde 8. sefer başkanlığa seçilerek güven tazeledi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan kongrede gazilerin ortak sorunlarını ve faaliyetleri hakkında da bilgi veren Sabri Taş, "Dernek olarak her zaman üyelerimizin istekleri ve görüşleri üzerine faaliyet sürdürüyoruz. Gazilerimize ve ailelerine imkanlarımız dahilinde destek oluyoruz" dedi.

Yeniden başkanlığa seçilen Sabri Taş'ın yönetim listesinde şu isimler yer alıyor:

"Sabri Taş, Nuri Cantürk, Yusuf Şimşek, Nihat Turan, Metin Öncü, Murat Dağaşan, Mevlüt Akar, Yusuf Allahverdi" - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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