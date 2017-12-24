Sabri Sarıoğlu'ndan Tudor ve Terim Sözleri!





Süper Lig'de Galatasaray'a 3-1 yenilen Göztepe'de Sabri Sarıoğlu maç sonu açıklamalarda bulundu.





"Duygusal anlamada benie etkiledi"



"Duygusal anlamda beni etkilemedi desem, olmaz. 21 yıl emek verdiğim Galatasaray'a rakip olarak çıktım. Fatih hoca benim futbol hayatımda önemli bir insandır. Beni direkt A takımda oynatan ve milli takımda oynatan hocadır. Hayırlı olsuna gittim ve başarılar diledim. G.Saray için inanılmaz bir yeri vardır."

Tudor ile hiçbir zaman problem yaşamadım"

"Tudor ile hiçbir zaman problem yaşamadım. Benden gayet memnun olduğunu hem geçen sene, hem de telefonla söylemişti."

"Taraftara teşekkür ediyorum"

"Galatasaray camiasında iyi bir yer edindiğimi gördüm bugün. Galatasaray taraftarlarına teşekkür ediyorum."

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