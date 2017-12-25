Sabri Sarıoğlu'na Plaket





Altyapısından yetiştiği Galatasaray'da 16 sezon forma giydikten sonra bu sezonun başında Göztepe'nin yolunu tutan Sabri Sarıoğlu, eski takımına karşı ilk kez rakip olarak çıktı.



Mücadeleden önce, Galatasaray Başkan Yardımcısı Nasuhi Sezgin, emektar oyuncuya plaket vererek onurlandırdı.



Sabri, "Duygusal anlamda beni etkilemedi desem, olmaz. 21 yıl emek verdiğim Galatasaray'a ilk kez rakip olarak çıktım" dedi, Tudor ile hiçbir sorun yaşamadığını da dile getirdi.



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