Sabri Sarıoğlu: "Hiçbir Kulüple Anlaşmadım"

Galatasaray ile sözleşmesi sona erdikten sonra sertbest oyuncu statüsünde olan Sabri Sarıoğlu, şu an hiçbir kulüple anlaşmadığını söyledi.



Deneyimli futbolcu Sabri Sarıoğlu, Galatasaray'da 15 sezon forma giydikten sonra sarı-kırmızılılar ile sözleşmesi uzatılmamış, serbest kalmıştı. Sözleşmesi sona erdikten sonra hangi takımla anlaşacağı merak konusu olan Sarıoğlu'nun Süper Lig ekiplerinden Kayserispor ile anlaştığı iddia edilmişti. Sabri, bu konuyla ilgi olarak, hiçbir kulüple anlaşmadığını belirtti. Deneyimli futbolcu ayrıca bir kulüp ile anlaştığında bunu kamuoyu ile paylaşacağını söyledi. - İSTANBUL