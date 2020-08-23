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Sabri Kalkar'ın acı günü

İhlas Haber Ajansı (İHA) Spor Servisi Müdür Yardımcısı Sabri Kalkar'ın kayın pederi Özden Arabacı 54 yaşında vefat etti.

Sabri Kalkar'ın acı günü
23.08.2020 14:38 | Son Güncelleme: 23.08.2020 14:57

İhlas Haber Ajansı (İHA) Spor Servisi Müdür Yardımcısı Sabri Kalkar'ın kayın pederi Özden Arabacı 54 yaşında vefat etti.

İHA Spor Servisi Müdür Yardımcısı Sabri Kalkar'ın kayın pederi Özden Arabacı hayatını kaybetti. 54 yaşındaki Arabacı, geçirdiği kalp ameliyatı sonrası vefat etti. Özden Arabacı, dün öğle saatlerinde İzmir'de toprağa verildi.

İHA Spor Servisi olarak Sabri Kalkar ve ailesine baş sağlığı dileriz. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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