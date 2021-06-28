Sabri İnci, Tanı'nın yeni genel müdürü oldu
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Sabri İnci, Tanı'nın yeni genel müdürü oldu

Sabri İnci, Tanı'nın yeni genel müdürü oldu
Anadolu Ajansı / Gökhan Yıldız - Haberler | Ekonomi

Koç Topluluğu çatısı altında sunduğu ürün ve hizmetlerle veriden değer yaratarak markaların dijital dönüşümlerine katkı sağlayan Tanı Pazarlama ve İletişim Hizmetleri AŞ'nin yeni genel müdürü, 20 yıllık tecrübesi ile Sabri İnci oldu.

Koç Topluluğu çatısı altında sunduğu ürün ve hizmetlerle veriden değer yaratarak markaların dijital dönüşümlerine katkı sağlayan Tanı Pazarlama ve İletişim Hizmetleri AŞ'nin yeni genel müdürü, 20 yıllık tecrübesi ile Sabri İnci oldu.

Koç Holding'den yapılan açıklamaya göre, yeni yapılanması kapsamında veri analitiği, CRM hizmetleri, mobil sadakat programı ve mobil ödeme çözümlerinden oluşan ürün ve hizmetlerini güçlendiren Tanı, Chippin uygulaması ile tüketicilerle perakendecileri çok daha etkin bir platform üzerinden bir araya getirmeyi hedefliyor.

Tanı'nın yeni Genel Müdürü Sabri İnci'nin, Türkiye ve Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinde ödeme sistemleri, sadakat programları, perakende bankacılık ve teknoloji yönetimi alanında 20 yılı aşkın bir sektör tecrübesi bulunuyor.

Yapı Kredi Bankası'nda Üye İşyeri Pazarlama Müdürlüğü ve İş Geliştirme Müdürlüğü sorumluluklarından sonra, 2009-2012 yılları arasında Avusturya'da UniCredit Grubu'nun Perakende Bankacılık Segment Müdürü olarak çeşitli Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinde farklı projelere liderlik yapan İnci, son olarak Yapı Kredi Bankası'nın Bilgi Teknolojileri Proje Ofisi Direktörlüğü'nün ardından Ödeme Sistemleri Pazarlama Direktörlüğü görevini yürütüyordu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yıldız

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