SABİTEM 'eğitim' alanında Türkiye 1'incisi oldu

18.10.2019 15:05

Samsun İtfaiye Eğitim Merkezi (SABİTEM), mesleğin daha bilinir ve sevilir hale getirilmesi ve toplumun bilinçlendirilmesi amacıyla başlattığı eğitim çalışmalarıyla Ankara ve İstanbul'u da geride bırakarak ülke genelinde 1'inci sırada yer aldı.



Son yıllarda toplumun bilinçlendirilmesi çalışmalarıyla verdiği önem ile dikkatleri çeken Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, bünyesinde yer alan SABİTEM ile kamu kurum ve kuruluşlarını, özel sektörü ve halkı bilgilendiriyor. Daire başkanlığı ayrıca kurduğu Çocuk Kulübü ile de anaokulu öğrencilerini hem eğitiyor hem de eğlendiriyor.



Özellikle anaokulu öğrencilerine itfaiyeciliğin sevdirilmesi ve meslek ile ilgili temel bilgilerin erken yaşta öğrenilmesi amacıyla kurulan Samsun İtfaiyesi Çocuk Kulübü, çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Kulübe gelen çocuklar itfaiyeci kıyafetleri giyerek oluşturulan dershanede kısa eğitimlerden geçiriliyor. Miniklere bu eğitimlerde, maket yangın söndürme modülüne suyla ve söndürme tüpüyle nasıl müdahale edebilecekleri öğretiliyor.



İl genelindeki anaokullarından her gün 2-3 sınıfı ağırlayan Çocuk Kulübü'nde minik itfaiyecilere ayrıca yangın anında nasıl davranacakları, uyuyan anne ve babalarını nasıl uyandıracakları, yangın çıkmaması için gaz, priz ve mumla oynamamaları gerektiği de öğretiliyor. Ülke genelindeki çocuk eğitim merkezleri arasında en çok eğitim veren kulüp olan Samsun İtfaiyesi Çocuk Kulübü'nde neşeli ve heyecanlı anlar yaşayan minikler, eğitimler sonunda boyama kitabı ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir imzalı sertifika ile ödüllendiriliyor.



1 yılda 40 bin kişiye ulaşıldı



İtfaiye Daire Başkanlığı yetkilileri, SABİTEM olarak seminer ve konferans taleplerine de cevap verdiklerini belirterek, "Bu kapsamda sadece geçen yıl 40 bin kişi, düzenlediğimiz seminer, konferans ve eğitim programlarıyla bilinçlendirildi. Bu yılın ocak-eylül dönemi itibariyle yangın ve yangın güvenliği eğitimi alan kişi sayısı ise şimdiden 39 bini geçti. Gönüllü itfaiyecilik Programı kapsamında eğitim alan 150 meslek sahibi kişi, 'Gönüllü İtfaiyeci' oldu. Türkiye İtfaiyeciler Birliği üyeleri arasında SABİTEM, İstanbul, Ankara ve Kahramanmaraş gibi illeri de geride bırakarak 'en çok eğitim veren merkez' ilan edildi" açıklamasında bulundu. - SAMSUN

Kaynak: İHA