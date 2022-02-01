Sabire Aydemir kimdir? Sabire Aydemir neden ve kaç yaşında öldü? Sabire Aydemir hayatı ve biyografisi!

Google'ın Sabire Aydemir için doodle hazırlamasının ardından Sabire Aydemir kimdir? sorusu gündem konusu oldu. Türkiye'nin ilk kadın veteriner hekimi unvanını taşıyan Sabire Aydemir hakkında araştırmalar yapılmakta. Peki, Google'ın doodle hazırladığı Sabire Aydemir kimdir? Sabire Aydemir neden ve kaç yaşında öldü? Sabire Aydemir biyografi ve hayatı haberimizde....

SABİRE AYDEMİR KİMDİR?

Sabire Aydemir 1 Şubat 1910 İnebolu, Kastamonu doğumlu Türk veteriner hekimdir. "Türkiye'nin ilk kadın veteriner hekimi" unvanını taşır.

1910 yılında Kastamonu İnebolu kazasında doğdu. İlkokulu İnebolu'da, ortaöğrenimini Erenköy Kız Lisesi'de 1933'te tamamladı. Tıp fakültesine giderek doktor olmayı planlarken, o sene ilk olarak veteriner fakültesine kız öğrencilerin alınacağını öğrenince hayvanlara olan sevgisi nedeniyle veteriner hekimliği tercih etmiştir.

Beş yıl fakültede okuduktan sonra 1937 yılında Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nden mezun oldu. Mezuniyetinden sonra Ankara Refik Saydam Hıfzısıhha Enstitüsü'nde bakteriyoloji dalında asistan olarak 5 yıl daha çalıştı; Bakteriyoloji Mütehassısı (uzmanı) unvanını elde etti. Bakteriyolog Veteriner hekim olarak İstanbul Pendik Bakteriyoloji ve Araştırma Enstitüsü; Ankara Etlik Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü'nde çalıştı.

Gönüllü olarak Anadolu'ya tayinini istedikten sonra görev yaptığı Samsun Atakum'da bulunan Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsünden Bakteriyoloji Mütehassısı Kuduz Laboratuvarı şefi olarak emekli oldu.

İngilizce ve Almanca bilen Sabire Hanım; bir kız bir erkek çocuk annesiydi. Ankara'da4 Temmuz 1991 tarihinde 81 yaşında hayatını kaybetti.

SABİRE AYDEMİR'İN ALDIĞI ÖDÜLLER

1984'te Kadınların seçme ve seçilme hakkının tanınmasının 50. yılı nedeniyle TBMM tarafından kendisine "İlk Kadın Veteriner Hekim" olarak ödül ve plaket verildi.

30 Nisan 2016'da Türk Veteriner Hekimleri Birliği tarafından yapılan değerlendirme sonucu Veteriner Hekimlik Mesleğine yapmış olduğu üstün hizmetlerden ve bu meslekte ilk kadın Veteriner Hekim olmasından dolayı Uzman Veteriner Hekim Sabire AYDEMİR "2016 yılı TVHB Onur Ödül" ününe layık görülmüştür.

SABİRE AYDEMİR'İN ÇALIŞTIĞI KURUMLAR

Pendik Veteriner Kontrol Araştırma Müdürlüğü

Ankara Etlik Veteriner Kontrol Araştırma Müdürlüğü

Samsun Veteriner Kontrol Araştırma Müdürlüğü/ Bakteriyoloji Lab. Şefliği

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