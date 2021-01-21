Sabina Toziya'nın sağlık durumu nasıl? Rol arkadaşı Turgut Tunçalp açıkladı
21.01.2021 23:46 | Son Güncelleme: 21.01.2021 23:50
EDHO dizisinde Haşmet Façalı karakterini canlandıran Turgut Tunçalp, önceki akşam Cihangir'de aracının içinde görüntülendi. Tunçalp, rol arkadaşı Sabina Toziya'nın sağlık durumu hakkında bilgi verdi
Turgut Tunçalp, beyninde tümör tespit edilen rol arkadaşı Sabina Toziya hakkında konuştu.
'ÜZÜNTÜ İÇERİSİNDEYİZ'
Tunçalp, "Sabina hepimizin annesiydi. Yönetmeninden oyuncusuna, setteki çaycısından& ; ulaştırmaya kadar hepimiz derin bir üzüntü içerisindeyiz.
Sabina, Makadonya'da en iyi doktorlar tarafından bakılıyor. Kendisine moral olsun diye ona video yolladık. İnşallah sağlığına kavuşacak" diyerek umutlu konuştu.
Kaynak: Snob Magazin