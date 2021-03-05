Sabina Toziya'dan iyi haberler geliyor

Çıkışta basın mensuplarıyla sohbet eden oyuncu, geçtiğimiz günlerde açılan İstanbul Sinema Müzesi için "Çok güzel müze. Ben çok beğendim. Değerli bir iş yapılmış" dedi.

Çıkışta basın mensuplarıyla sohbet eden oyuncu, geçtiğimiz günlerde açılan İstanbul Sinema Müzesi için "Çok güzel müze. Ben çok beğendim. Değerli bir iş yapılmış" dedi.

Kaynarca'ya beyninde tümör tespit edilen rol arkadaşı Sabina Toziya'nın sağlık durumu da soruldu. Oyuncu şöyle yanıt verdi: "Gelen haberler fena değil. Yavaş yavaş kendine geldiğini söylüyorlar. İnşallah sağlığına kavuşacak ve oyunculuk hayatına devam edecek."

Altı sezondur izleyiciyle buluşan 72 yaşındaki usta oyuncu, yılbaşı için sete verilen arada ülkesi Makedonya'ya gitti. Toziya, İstanbul'a dönmek için hazırlandığı sırada bayıldı ve apar topar hastaneye kaldırıldı. Doktorlar, tetkikler sonucunda oyuncunun beyninde tümör olduğunu tespit etti. Toziya hemen ameliyatı alındı. Dört gün yoğun bakımda kalan usta oyuncunun tedavisine Makedonya'da devam ediliyor.

Kaynak: Hürriyet