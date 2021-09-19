Sabıkası ortaya çıkınca evlenmekten vazgeçen nişanlısının evinde canından oluyordu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sabıkası ortaya çıkınca evlenmekten vazgeçen nişanlısının evinde canından oluyordu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- Sabıkası ortaya çıkınca evlenmekten vazgeçen nişanlısının evinde canından oluyordu Evlenmekten vazgeçen nişanlısını ikna etmeye çalışırken bıçaklandı Denizli'de sabıkalı olduğu ortaya çıkınca kendisiyle evlenmekten vazgeçen kadının kapısına dayanan şahıs, nişanlısının erkek kardeşi tarafından...

- Sabıkası ortaya çıkınca evlenmekten vazgeçen nişanlısının evinde canından oluyordu

Evlenmekten vazgeçen nişanlısını ikna etmeye çalışırken bıçaklandı

DENİZLİ - Denizli'de sabıkalı olduğu ortaya çıkınca kendisiyle evlenmekten vazgeçen kadının kapısına dayanan şahıs, nişanlısının erkek kardeşi tarafından 7 bıçak darbesiyle ağır yaralandı.

Olay, Merkezefendi Bahçelievler Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Funda Ö. (34), nişanlı olduğu Ömer Tekiner'in sabıka kaydı olduğunu öğrenince evlenmekten vazgeçti. Bu durumu öğrenen Tekiner, Funda Ö.'nün evine gelerek, ikna etmek istedi. Evlenmeyi kabul etmeyen Funda Ö.'yü kendisiyle gelmesi için çabalayan Tekiner, nişanlısının erkek kardeşi Hidayet Ö, ile karşılaştı. Bu sırada ikili arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Hidayet Ö, yanında bulunan ekmek bıçağıyla Tekiner'i bıçakladı. Kanlar içinde yerde yatan Tekiner'i gören çevredeki vatandaşları ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri 7 derin kesi izi tespit etti

Kanlar içerisinde yerde yatan şahsa ilk müdahaleyi sağlık ekipleri yaptı. Bacağında 7 adet bıçak darbesi alan Tekiner'in fazla kan kaybettiği öğrenildi. İlk müdahalenin ardından ağır yaralanan Tekiner, sağlık ekipleri tarafından Denizli Devlet Hastanesine sevk edildi. Hidayet Ö., polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken Funda Ö, ise ifadesi alınmak üzere Polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sabıkası ortaya çıkınca evlenmekten vazgeçen nişanlısının evinde canından oluyordu

Sabıkası ortaya çıkınca evlenmekten vazgeçen nişanlısının evinde canından oluyordu

Sabıkası ortaya çıkınca evlenmekten vazgeçen nişanlısının evinde canından oluyordu

Sabıkası ortaya çıkınca evlenmekten vazgeçen nişanlısının evinde canından oluyordu
İhlas Haber Ajansı / Fadıl Pişkin - Son Dakika Haberleri
Sabıkası ortaya çıkınca evlenmekten vazgeçen nişanlısını ikna ederken canından oluyordu

Sabıkası ortaya çıkınca evlenmekten vazgeçen nişanlısını ikna ederken canından oluyordu

 İntihara teşebbüs eden adamın nezaketi polisi bile şaşırttı

İntihara teşebbüs eden adamın nezaketi polisi bile şaşırttı

 10'uncu kattan atlayan tıp öğrencisi Beyzanur, hayatını kaybetti

10'uncu kattan atlayan tıp öğrencisi Beyzanur, hayatını kaybetti
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Cansu Dere Acun Ilıcalı Kenan İmirzalıoğlu
Spor Mansur Yavaş Arda Turan Marcao Kerem Aktürkoğlu Stefan Kuntz
Tüm Haberler Hava Durumu Yemek Tarifleri Gazeteler Güzel Sözler Sultan Selim Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Sabıkası ortaya çıkınca evlenmekten vazgeçen nişanlısının evinde canından oluyordu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.09.2021 23:56:09. #1.17#