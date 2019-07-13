Sabıkalı hırsızlık şüphelisi, güvenlik kamerasından yakalandı

MERSİN'de hırsızlık suçundan çok sayıda sabıkası bulunan L.G. (38) adlı kadın, bir evden değerli eşya çaldı. Güvenlik kamerasına yakalanan L.G. polis tarafından gözaltına alınırken, yanında bulunan A.T (41) aranıyor.

Merkez Yenişehir ilçesi Gazi Mahallesi'ndeki eve hırsızlık için giren iki kişi, değerli eşyaları aldıktan sonra çıktı. Bu sırada binanın güvenlik kamerası, iki şüphelinin giriş çıkışını saniye saniye kaydetti. Ev sahipleri gelip olayı fark edince durumu, polise bildirdi. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri binanın güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek, L.G. ve A.T.'nin kimliğini belirledi.

CEZAEVİNDEN YENİ ÇIKMIŞ

Harekete geçen ekipler, L.G.'yi Tarsus ilçesinde yakalayarak gözaltına aldıktan sonra Mersin'e getirdi. Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulanan L.G.'nin hırsızlıktan birçok sabıkasının olduğu, 2 yıl önce girdiği cezaevinden Mayıs ayında çıktığı saptandı.

İfadesi alınan L.G., adliyeye götürülürken, eliyle yüzünü kapatarak, "Bir suçum yok. Ben yapmadım" dedi. Mahkemeye çıkarılan L.G., tutuklanarak cezaevine konuldu. Diğer hırsızlık zanlısı A.T. ise polis tarafından aranıyor.



Kaynak: DHA

- Mersin