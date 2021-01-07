SABİHA GÖKÇEN VE ATATÜRK HAVALİMANI'NDA 11 MİLYON LİRALIK KOKAİN ELE GEÇİRİLDİ

SABİHA Gökçen ve Atatürk Havalimanı'nda Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin düzenledikleri operasyonda piyasa değeri 11 milyon lirayı bulan ve 15 kilogram kokain ele geçirildi.

SABİHA Gökçen ve Atatürk Havalimanı'nda Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin düzenledikleri operasyonda piyasa değeri 11 milyon lirayı bulan ve 15 kilogram kokain ele geçirildi. Operasyonda 6 kişi tutuklandı.

Sabiha Gökçen ve Atatürk Havalimanı'nda Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin almış olduğu istihbaratı değerlendiren İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat ekipleri riskli gördükleri yolcu ve kargoları tespit etti. İstihbaratı değerlendiren ekipler yolcuları ve kargoları taşıyan uçakları takibe aldı. Uçaklar iniş yapmasının ardından ekipler bagajlarla kargoları narkotik dedektör köpeklerle ve x-ray tarama sistemleri ile kontrol etti. 2020 yılının son 3 operasyonunda ekipler toplam 15 kilogram değerinde kokain ele geçirdi. Ele geçirilen kokainin 11 milyon lira piyasa değeri olduğu öğrenildi. Operasyonda 10 kişi gözaltına alınırken 6 kişi de tutuklandı. Ele geçirilen ürünler Sabiha Gökçen Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü sergi salonunda sergilendi.

KUMAŞLARA EMDİRİLMİŞ KOKAİN TESPİT EDİLDİ

İlk operasyonda ekipler İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanına gelecek olan uyuşturucu madde taşıdığı öğrenilen yabancı uyruklu bir kişinin bilgisini aldı. Yolcu havalimanına iner inmez beraberindeki 2 valiz dedektör narkotik köpeklerle ve ardından x-ray cihazları ile kontrol edildi. Kontroller sonrasında bagajların içerisinde tekstil ürünleri arasına plakalar halinde gizlenmiş ve kumaşlara emdirilmiş toz şeklinde madde tespit edildi. Özel uyuşturucu test mendilleri ile yapılan analiz sonrasında toz maddenin kokain olduğu belirlendi. Piyasa değeri 1,8 milyon lira olan ve 2,5 kilogram ağırlığında kokaine ekipler el koyarak yabancı uyruklu kişiyi gözaltına aldı.

KOZMETİK KREM FORMUNDA 3,5 KİLOGRAM KOKAİN TESPİT EDİLDİGümrük Muhafaza ekiplerinin yaptığı bir diğer operasyonda, Türkiye'ye sıvı ürünler içerisinde uyuşturucu madde sokulabileceğine ilişkin istihbaratı değerlendiren ekipler Sabiha Gökçen Havalimanına gelen yolcuları analiz etmeye başladı. Şüphelendikleri bir yolcunun bagajını kontrol eden ekipler krem formunda kozmetik ürünlerden numune alarak test yaptı. Test sonucunda bu ürünler içerisine emdirilmiş piyasa değeri yaklaşık 2,6 milyon lira olan 3,5 kilogram kokain tespit edilirken ekipler yolcuyu gözaltına aldı.

METAL MAKİNE PARÇASI İÇERİSİNDE 9 KİLOGRAM KOKAİN ELE GEÇİRİLDİAtatürk Havalimanı Kargo Terminalinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda Kolombiya'dan Türkiye'ye getirilen bir makine parçasından şüphelenen ekipler bu kargoyu önce x-ray cihazı ile ardından dedektör narkotik köpekle kontrol etti. Kontrollerin ardından metal makine parçası kesildiğinde içerisinin tamamen uyuşturucu madde ile doldurulduğu anlaşıldı. Makinenin içerisinden piyasa değeri 6,6 milyon lira olan 9 kilogram ağırlığında kokain ele geçirildi.

6 KİŞİ TUTUKLANDI

İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat ekiplerinin yapmış olduğu 3 uyuşturucu operasyonunda 10 kişi gözaltına alınırken 6 kişi de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı