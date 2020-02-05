Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanında uçak pistten çıktı
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Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanında uçak pistten çıktı

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'na iniş yapan bir uçak pistten çıktı.

05.02.2020 18:50 | Son Güncelleme: 05.02.2020 18:50
Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanında uçak pistten çıktı

Uluslararası Havalimanı'na iniş yapan bir uçak pistten çıktı.

Alınan bilgiye göre, İzmir-İstanbul seferini yapan özel bir havayolu şirketine ait uçak, inişten sonra Sabiha Gökçen Havalimanında pistten çıktı.

Konunun aktarılması üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Uçakta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Hasar oluşan uçaktaki yolcular tahliye ediliyor.

Bu arada, Sabiha Gökçen Havalimanı'na inmesi gereken uçakların İstanbul Havalimanı'na yönlendirildiği öğrenildi.

Kaynak: AA
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