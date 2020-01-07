Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanında uçak pistten çıktı
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Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanında uçak pistten çıktı

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, iniş yapan bir uçağın pistten çıkması nedeniyle 11.20'ye kadar uçuşlara kapatıldı.

07.01.2020 10:00 | Son Güncelleme: 07.01.2020 10:17
Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanında uçak pistten çıktı

Uluslararası Havalimanı, iniş yapan bir uçağın pistten çıkması nedeniyle 11.20'ye kadar uçuşlara kapatıldı.

Alınan bilgiye göre, Sharjah Havalimanı'ndan 'a gelen Pegasus Havayollarına ait uçak, inişten sonra Sabiha Gökçen Havalimanında pistten çıktı.

Herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı olay nedeniyle pist, saat 11.20'ye kadar uçuşlara kapatıldı.

Kaynak: AA
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