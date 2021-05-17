Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nın web sayfası yenilendi
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Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nın web sayfası yenilendi

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nın web sayfası yenilendi
Anadolu Ajansı / Tansel Parlak - Haberler | Güncel

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı terminal işletmeci şirketi (İSG), kurumsal web sitesini yolcu ihtiyaçları doğrultusunda yeniledi.

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı terminal işletmeci şirketi (İSG), kurumsal web sitesini yolcu ihtiyaçları doğrultusunda yeniledi.

Şirketin www.sabihagokcen.aero adresinde bulunan web sitesinin kişiselleştirilmiş ana sayfasında, terminal içinde verilen tüm hizmetler, gelen yolcu, giden yolcu ve transit yolcu başlıkları altında toplanarak, yolcu ve yolcu karşılayıcılarının kullanımına sunuldu.

Havalimanında alınan Covid-19 önlemleri, PCR test uygulaması, duty free ve diğer alışveriş hizmetleri, restoran ve kafe bilgileri, otopark ücret tarifesi, havalimanına ulaşım seçenekleri, ayrıcalıklı misafir hizmetleri, engelli yolcular için verilen hizmetler gibi birçok konuyla ilgili bilgiler yenilenmiş sitede detaylı olarak yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tansel Parlak

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