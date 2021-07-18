Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'ndaki Kurban Bayramı hareketliliği rekor getirdi
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Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'ndaki Kurban Bayramı hareketliliği rekor getirdi

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'ndaki Kurban Bayramı hareketliliği rekor getirdi
Anadolu Ajansı / Abidin Mutlu Bozdağ - Haberler | Güncel

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda, 17 Temmuz'da seyahat eden 104 bin 508 kişi ile salgın döneminin en yüksek yolcu sayısına ulaşıldı.

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda, 17 Temmuz'da seyahat eden 104 bin 508 kişi ile salgın döneminin en yüksek yolcu sayısına ulaşıldı.

Kurban Bayramı tatilini yakınlarının yanında ya da memleketlerinde geçirmek için İstanbul'dan ayrılmak isteyen çok sayıda yolcu, Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nı tercih etti.

Havalimanında, 17 Temmuz'da, 104 bin 508 kişi ile salgın döneminin en yüksek yolcu sayısına ulaşıldı. Havalimanından 14 Temmuz'da 89 bin 959, 15 Temmuz'da 94 bin 980, 16 Temmuz'da ise 101 bin 245 yolcu uçuş yaptı.

Öte yandan Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda bugün ek seferlerle beraber 674 uçuşun planlandığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abidin Mutlu Bozdağ

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