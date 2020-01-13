Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'na "Yeşil Bina Sertifikası" verildi

13.01.2020 11:06 | Son Güncelleme: 13.01.2020 11:06

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı terminal binası, Amerikan Yeşil Binalar Konseyi (U.S. Green Building Council - USGBC) tarafından verilen LEED sertifikasını Gold (Altın) seviyesinde almaya hak kazandı.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı açıklamasına göre, 31 Ekim 2009 tarihinde hizmete giren ve geçen yıl yaklaşık 36 milyon yolcuyu ağırlayan İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı terminal binası, 1998 yılından bu yana Amerikan Yeşil Binalar Konseyi (USGBC) tarafından verilen LEED sertifikasının sahibi oldu.

Çevre dostu uygulamalar, iç mekan koşulları ve yüksek oranlarda enerji, su ve hammadde tasarrufu gibi kriterleri değerlendiren LEED Sertifikasyon Sistemi, İstanbul Sabiha Gökçen Terminal Binası'nın toplu taşıma ulaşımını özendirerek karbon salınımının düşürülmesine destek vermesi, enerji verimliliğini artırması ve gün ışığından faydalanması gibi özelliklerine vurgu yaparak LEED Sertifikasının Gold kategorisinde verilmesine karar verdi.

"Tasarruf hedeflerimizi artırarak sürdüreceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sabiha Gökçen Havalimanı terminal işletmecisi İSG'nin Üst Yöneticisi (CEO) Ersel Göral, İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı olarak 7/24 yaşayan bir yapıya sahip olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Yaptığımız işlerin ve verdiğimiz hizmetlerin temelinde, insana, topluma ve doğaya dair 'iyi olanı ortaya koymak' yatıyor. Terminal binamızdaki çevre dostu uygulamalar, doğaya saygılı ve enerji tasarruflu yürüttüğümüz operasyon ve konforlu iç mekan koşullarımızla dünyada en çok tercih edilen LEED sertifikasyonuna dahil olduk. ve bu sertifikayı başvurduğumuz ilk yılda Gold kategorisinde alarak önemli bir başarıya imza attık.

Bu sertifikaya sahip olarak, enerji verimliliğinde yüzde 30 artış hedeflerken, doğalgaz kullanımında ve karbon emisyon salınımında ise yüzde 30 azalma gerçekleştirmeyi amaçlıyoruz. Ayrıca su tasarrufunda da yüzde 25 oranında bir hedefimiz var. Bundan sonraki süreçte de tasarruf hedeflerimizi artırarak sürdüreceğiz. 2020 yılının ilk çeyreğinde temelini atacağımız yeni terminal binamızı da yine bu hedeflere uygun bir şekilde inşa edeceğiz."

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı terminal binasına verilen LEED sertifikasını dünyada New York JFK (ABD), New York La Guardia (ABD), San Diego (ABD), Cidde Kral Abdülaziz (Suudi Arabistan), Zagreb (Hırvatistan) havalimanlarının yanı sıra Türkiye'den de İzmir Adnan Menderes Havalimanı daha önce almaya kazanmıştı.

Kaynak: AA