Son dakika haber! Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı şantiyesindeki kazada kamyon sürücüsü yaralandı
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Son dakika haber! Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı şantiyesindeki kazada kamyon sürücüsü yaralandı

Anadolu Ajansı / Zafer Arslan - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Kurtköy şantiyesinde, önünde bekleyen bir araca çarpan kamyonun sürücüsü yaralandı.

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Kurtköy şantiyesinde, önünde bekleyen bir araca çarpan kamyonun sürücüsü yaralandı.

Kurtköy Mescit Mahallesi'ndeki şantiye alanında, moloz döküm sırası bekleyen Cengiz T. idaresindeki 34 SE 8568 plakalı kamyon, önünde bulunan hafriyat kamyonuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü, şoför mahallinde sıkıştı.

Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, şantiyedeki vincin yardımıyla aracı çekerek, sürücüyü buradan çıkardı. Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Cengiz T'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika haber! Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı şantiyesindeki kazada kamyon sürücüsü yaralandı
Son dakika haber! Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı şantiyesindeki kazada kamyon sürücüsü yaralandı
Son dakika haber! Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı şantiyesindeki kazada kamyon sürücüsü yaralandı
Son dakika haber! Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı şantiyesindeki kazada kamyon sürücüsü yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Arslan

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