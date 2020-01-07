Sabiha Gökçen uçuşlara halen kapalı, THY İstanbul Havalimanı'ndan  20 ek sefer planladı
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Sabiha Gökçen uçuşlara halen kapalı, THY İstanbul Havalimanı'ndan  20 ek sefer planladı

SABİHA Gökçen Havalimanı'nda inişi sonrası pisten çıkan uçak nedeniyle uçuşlar halen yapılamazken, Türk Hava Yolları'ndan (THY) yapılan açıklamada, yolcuların mağdur olmaması için 20 ek sefer planlandığı belirtildi.

07.01.2020 18:17 | Son Güncelleme: 07.01.2020 18:17
Sabiha Gökçen uçuşlara halen kapalı, THY İstanbul Havalimanı'ndan  20 ek sefer planladı

SABİHA Gökçen Havalimanı'nda inişi sonrası pisten çıkan uçak nedeniyle uçuşlar halen yapılamazken,  Türk Hava Yolları'ndan (THY) yapılan açıklamada, yolcuların mağdur olmaması için 20 ek sefer planlandığı belirtildi.  Konuyla ilgili olarak resmi twitter adresinden açıklama yapan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, " Havalimanı'nda meydan kapalılığı devam etmektedir. Misafirlerimizin mağduriyetini gidermek amacıyla Havalimanı'ndan 20 ek sefer planladık. Meydan operasyonlara yeniden açıldığında tam kapasite hizmet vermeye devam edeceğiz" dedi.

- İstanbul

Kaynak: DHA
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