Sabiha Gökçen Türk bayrakları ile donatıldı
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Sabiha Gökçen Türk bayrakları ile donatıldı

Sabiha Gökçen Havalimanı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında Türk bayrakları ile donatıldı.

Sabiha Gökçen Türk bayrakları ile donatıldı
15.07.2020 12:15 | Son Güncelleme: 15.07.2020 13:05
Sabiha Gökçen Havalimanı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında Türk bayrakları ile donatıldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nın iç ve dış bölümüne, İSG tarafından Türk bayrakları asıldı. Ayrıca İSG'nin sosyal medya hesabında 15 Temmuz için, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü kutluyor; tüm şehit ve gazilerimizi saygıyla anıyoruz." paylaşımı yapıldı. 


- İstanbul

Kaynak: DHA

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