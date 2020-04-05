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Sabiha Gökçen, CEO, Ekonomi

Sabiha Gökçen işletmesi CEO'su Göral: Hiç kimsenin işine son vermeyeceğiz

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını havacılık sektörünü de vururken, Sabiha Gökçen Havalimanı İşletmecisi İSG'nin CEO'su Ersel Göral, "Biz, son 6 ayda işe giren arkadaşlarımız dahil hiç kimsenin işine son vermeyeceğiz.

05.04.2020 16:43 | Son Güncelleme: 05.04.2020 16:43
Sabiha Gökçen işletmesi CEO'su Göral: Hiç kimsenin işine son vermeyeceğiz

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını havacılık sektörünü de vururken, Sabiha Gökçen Havalimanı İşletmecisi İSG'nin CEO'su Ersel Göral, "Biz, son 6 ayda işe giren arkadaşlarımız dahil hiç kimsenin işine son vermeyeceğiz. Bu bizim açımızdan çok net. Açıkça kimse işini kaybetmeyecek. Aldığımız birçok önlem var, birçok tasarruf tedbiri var" dedi.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı İşletmesi CEO'su Ersel Göral, sosyal medyada bir canlı yayına katıldı. Göral, koronavirüs salgınının yayılmasının önüne geçilmek için alınan tedbirler kapsamında açıklamalarda bulundu. Ersel Göral, "Elbette biz de tüm sektör temsilcileri gibi birçok radikal önlem aldık. Bu beklenmedik kriz ortamından en az hasarla çıkmak adına. Ama bu önlemleri listelerken, çalışan arkadaşlarımızın en az hasar görebileceği modellemeyi kurmaya çalıştık kendi içimizde. Bir kere arkadaşlarımıza şu teminatı verdik; Biz, son 6 ayda işe giren arkadaşlarımız dahil hiç kimsenin işine son vermeyeceğiz. Bu bizim açımızdan çok net. Açıkça kimse işini kaybetmeyecek" dedi.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı İşletmesi CEO'su Ersel Göral şunları söyledi: "Aldığımız birçok önlem var, birçok tasarruf tedbiri var.Ama birçok tasarruf tedbirleri arasında çalışan arkadaşlarımızın hakları, menfaatleri en alt sırada. Biz buna dokunmamayı tercih ettik. Diğer tasarruf önlemleriyle bu zor durumdan çıkartmaya çalışacağız kendimizi. Bu süreçte devletimizin uyguladığı destek paketleri çerçevesinde kısa çalışma ödeneğine de başvurduk. Bu da bize finansal anlamda büyük bir fayda sağlayacak."

PİSTİMİZ BAKIMA ALINACAK

Mevcut pistin bakım onarım faaliyetlerinden de açıklamalarında söz eden Ersel Göral, "Pistin bir takım bakım ve onarım ihtiyaçları da var. O nedenle pistimiz hafta içleri yaklaşık üç saat, hafta sonları dört buçuk saat kapalı kalıyordu gece saatlerinde. Geçtiğimiz hafta sonu havalimanı otoritemiz HEAŞ'la bir istişare yaptık. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğümüze bir başvuruda bulunduk. Zaten nisan ayında uçuş olmayacak bunu biliyoruz. Bari dedik, biz hem mevcut pistin bakımını yirmi dört saate yayalım ve önümüzdeki altı ayda devam etmesi planlanan bakım faaliyetlerini bu bir ayda bitirelim. Bu bizim için büyük avantaj olacak. Aynı zamanda ikinci pistin inşaatı da devam ediyor. Bir aksilik olmazsa bu senenin Kasım ayında ikinci pistimiz hizmete girecek. Bize ciddi bir rahatlık getirecek. Normalde planlamaya göre ikinci pist hizmete girdiğinde mevcut pist bakım için birkaç ay kapatılacaktı. Şimdi bu durum da ortadan kalkmış oldu. Bu bir ay içerisinde bütün bakım faaliyetlerini tamamlarsak hem gece kapanışları sona erecek, mevcut pist yirmi dört saat hizmet veriyor olacak hem de ikinci pist bittiğinde Kasım ayında hizmete girdiğinde iki pistimiz hiç kapanmadan faal olacak." şeklinde konuştu.

İKİNCİ TERMİNAL 2022'NİN SONUNDA AÇILACAK

İkinci Terminal inşaatından da söz eden Göral, "Yatırım planlamalarının bazılarını ötelememiz, kısmen iptal etmemiz bile gerekti bu durumda. Ama ikinci terminal projesi bizim için çok hayati, çok önemli. Dolayısıyla onda herhangi bir iptal ya da küçültme, daraltma söz konusu değil. Hatta tam tersi geçen hafta yine bağlı bulunduğumuz idarede ki havalimanının sahibi kurum Savunma Sanayi Başkanlığımızla video konferans görüşmesi yaptık" dedi ve ekledi:

"İkinci terminal projemizin takvimini biraz genişletmekle, yaymakla beraber hali hazırda devam ettiriyoruz. İkinci pist bittiğinde hava trafiği kapasitemiz yüzde 60-70 artacak. Hava trafiği kapasitemizin artışıyla beraber mutlaka terminal kapasitesini bu oranda arttırmamız gerekecek. Bizim hedefimiz aslında bu sene Haziran ayında kazmayı vurmaktı. Bir buçuk yıllık inşaat süresi sonrası 2022'nin en geç ikinci çeyreğinde ikinci terminali hizmete almaktı. Ancak şimdi bu sene bu yatırımı başlatmayacağız. Ama 2021'in en geç ikinci çeyreğinde mutlaka ikinci terminal inşaatımıza başlayacağız. 2022'nin sonuna yetiştirmeye gayret edeceğiz."


Kaynak: DHA

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Ekonomi Manşet

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