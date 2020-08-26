Sabiha Gökçen'in atıkları ayrıştırılarak binlerce ağaç kurtarıldı
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Sabiha Gökçen'in atıkları ayrıştırılarak binlerce ağaç kurtarıldı

Pendik Belediyesi ile Sabiha Gökçen Havalimanı işletmecisi İSG arasında imzalanan protokol ile son iki yılda 12 bin 410 ton atık toplandı.

26.08.2020 10:02 | Son Güncelleme: 26.08.2020 10:07

Pendik Belediyesi ile Sabiha Gökçen Havalimanı işletmecisi İSG arasında imzalanan protokol ile son iki yılda 12 bin 410 ton atık toplandı. Sabiha Gökçen'den toplanan kağıt, cam, plastik, metal gibi atıkların ayrıştırılması sayesinde hem binlerce ağacın kesilmesi önlendi hem de doğaya ve ekonomiye katkı sağlandı. Ayrıca sıfır atık çalışmaları ile Pendik Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Sıfır Atık belgesi almaya hak kazandı.

Tam otomatik tesis niteliğindeki Pendik Belediyesi Ambalaj Atıkları Toplama ve Ayırma Tesisi 2017 yılında faaliyete geçti. Ramazanoğlu Mahallesi'nde 3 bin metrekarelik alanda hizmet veren tesis, saatte 8 ton ayrıştırma kapasitesi ile çalışıyor. Ambalaj Atıkları Toplama ve Ayırma Tesisi'nde kağıt-karton, plastik, cam ve metal ambalaj atıkları kısa sürede türlerine göre ayrıştırılarak geri dönüşüm fabrikalarına gönderiliyor.

Öte yandan Pendik Belediyesi, Sabiha Gökçen Havalimanı'nın işletmecisi İSG ile 2018 yılında atık toplama anlaşması imzaladı. Anlaşmayla birlikte, günlük yaklaşık 150 bin kişinin giriş çıkış yaptığı havalimanından Pendik'teki Ambalaj Atık Ayrıştırma Tesisi'ne ayda tonlarca atığın gelişi sağlanıyor.

2018 yılı Haziran ayından 2020 yılı Temmuz ayına kadar olan süreçte, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan 6.577,57 kağıt, karton, 4.095,47 ton plastik, 1.613,37 ton cam, 124,11 ton metal olmak üzere toplamda 12.410,50 ton atık toplandı. Anlaşma kapsamında toplanan 6 bin 577 ton kağıdın geri kazanılması ile 112 bin ağacın kesilmesi önlendi. Toplanan kağıt atıkların geri dönüşümü sayesinde ayrıca bin 170 ton daha az sera gazı salınımı gerçekleşti, 27 bin megawatt enerji tasarrufu sağlandı, 175 bin metreküp su tasarrufu sağlandı.

Ayrıca toplanan plastik, cam ve metal atıkların geri dönüşümü ile petrol ve enerji tasarrufu sağlanırken daha az sera gazı salınımı da gerçekleşmiş oldu. Bu sayede hem doğaya hem de ekonomiye katkı sağlandı.

Öte yandan, Sıfır Atık çalışmaları kapsamında elde ettiği başarı sonucunda Pendik Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Sıfır Atık Belgesi almaya hak kazandı.

"TAMAMEN YERLİ ÜRETİMLE, MAKİNELERLE İMAL EDİLEN BİR TESİS"

Ambalaj Atıkları Toplama ve Ayırma Tesisi hakkında konuşan Pendik Belediye Başkan Ahmet Cin, "Bu tesis Pendik Belediyesinin öz sermayesi olarak yatırım yaptığı ve tamamen yerli üretimle, makinelerle imal edilen bir tesis. Doğaya saygı adına, israfı önleme adına, ekonomiye katkı anlamında önemli ve özel. Bu tesisimiz 3 bin metrekare alanda, kendi öz sermayemizle yaptığımız bir tesis. Bu tesisi kurduktan sonra da Pendik'in tamamıyla ilgili çalışma yaparken, ambalaj atıklarının toplanmasıyla ilgili çalışma yaparken, Sabiha Gökçen'imiz de burada kaynak olarak gördüğümüz bir tesisimizdi. Dolayısıyla onlarla da görüşmelerin neticesinde, onlarla atıkların alınmasıyla ilgili bir protokol yaptık. Oradan da atıklarımızı toplayarak buradaki değerlendirmesini yapıp yine onları da ekonomiye kazandırmayla ilgili çalışmayı gösteriyoruz. Pendik'te topladığımız atıkların üçte bir oranında kısmı Sabiha Gökçen tarafından temin ediliyor. Bu noktada iki yıllık süre zarfında Sabiha Gökçen'den yaklaşık 7 bin ton kağıt karton, 4 bin ton plastik, yaklaşık 2 bin ton cam, 125 ton da metal toplaması gerçekleştirmiş olduk. Buradaki ayrıştırma yapıldığında ekonomiye katkı sunmaya çalıştık" dedi.

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin konuşmasının devamında, "Pendik Belediyesi binası olarak ambalaj atığı belgesi aldık. Türkiye'deki 3 belediyeden bir tanesiyiz. Şimdi Pendik'in geneliyle ilgili bir belge için de müracaatımızı yaptık. Onunla ilgili de başvurumuz kabul edildi. İnşallah onaylanmasını bekliyoruz. Onu aldıktan sonra da belgelenmiş bir ilçe olarak hizmetlerimize devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

(İHA)

Sabiha Gökçen'in atıkları ayrıştırılarak binlerce ağaç kurtarıldı

Kaynak: İHA

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