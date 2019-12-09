Sabiha Gökçen Havalimanındaki 1000 taksiciye "turizm" eğitimi

09.12.2019 17:14 | Son Güncelleme: 09.12.2019 17:14

Sabiha Gökçen Havalimanında faaliyet gösteren 1000 taksiciye, "Turist Dostu Taksi" projesi kapsamında eğitim verilmeye başlandı.

Sabiha Gökçen Havaalanı Taşıma ve İşletme Kooperatifinden (SAWKOOP) yapılan açıklamaya göre, ilk eğitim, Pendik Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

İstanbul Vali Yardımcısı Necip Çakmak, eğitimin ilk gününde düzenlenen açılış etkinliğinde, Türk milletinin misafirlerini çok sevdiğini ve önemsediğini ifade etti.

Dünyanın başkenti İstanbul'da çalışmanın ayrıcalık olduğunu, kente gelen misafirlerin en iyi şekilde ağırlanması için eğitimli olmak gerektiğini belirten Çakmak, bu eğitimi sağlayanlara ve projeye destek olanlara teşekkür etti.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz da "Turist Dostu Taksici" projesini ilk olarak İstanbul Havalimanında başlattıklarını, projenin Sabiha Gökçen Havalimanında devam ettiğini, bundan sonraki hedefin Tarihi Yarımada'daki taksicileri olduğunu kaydetti.

SAWKOOP Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çavuş ise 2010 yılından itibaren Sabiha Gökçen Havalimanında hizmet kalitesini artırabilmek için ciddi yatırımlar yaptıklarını anlattı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle hayata geçirilen "Turist Dostu Taksici" projesi çerçevesinde SAWKOOP üyesi 1000 taksiciye 5 gün eğitim verilecek.

Eğitimler, üniversitelerin öğretim üyeleri, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü uzman personelinin katılımıyla gerçekleştirilecek.

Taksiciler, İstanbul Devlet Tiyatroları oyuncularından oluşan 12 kişilik ekipten de "Turizmde Davranış Biçimleri ve İletişim" konusunda drama eğitimi alacak.

Kaynak: AA