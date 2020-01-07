Sabiha Gökçen Havalimanında uçak pistten çıktı
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Sabiha Gökçen Havalimanında uçak pistten çıktı

Sabiha Gökçen Havalimanına iniş yapan bir yolcu uçağı, şiddetli fırtına nedeniyle pistten çıktı.

07.01.2020 10:03 | Son Güncelleme: 07.01.2020 10:08
Sabiha Gökçen Havalimanında uçak pistten çıktı

Havalimanına iniş yapan bir yolcu uçağı, şiddetli fırtına nedeniyle pistten çıktı.


İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanında saat 09.05 sıralarında Shadjah-Sabiha Gökçen Havalimanı seferini yapan Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı, iniş sırasında kayarak pistten çıktı. Toprak alanda duran uçağın yolcuları, şişme kaydıraklarla uçaktan tahliye edildi. Uçağı piste geri çekme çalışmaları devam ediyor.


Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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