Sabiha Gökçen Havalimanında "perdeleme" yöntemiyle hırsızlık kamerada
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Sabiha Gökçen Havalimanında "perdeleme" yöntemiyle hırsızlık kamerada

Sabiha Gökçen Havalimanında 'perdeleme' yöntemiyle hırsızlık kamerada
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sabiha Gökçen Havalimanında yabancı uyruklu 3 kişi, Umman uyruklu bir kişinin çantasını 'perdeleme' diye tabir edilen yöntemle çaldı.

Sabiha Gökçen Havalimanında yabancı uyruklu 3 kişi, Umman uyruklu bir kişinin çantasını 'perdeleme' diye tabir edilen yöntemle çaldı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 30 Temmuz günü Sabiha Gökçen Havalimanında saat 09.40 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, havalimanı gelen yolcu katında bekleyen Umman uyruklu A.H.M.H.S.S. isimli kişinin yanına 3 kişi yanaştı. Şahıslardan ikisi, yanlarındaki 3. şahsın önüne geçerek görünmesini engelledi. İki şahsın arasında bekleyen şahıs ise kaşla göz arasında çantayı çaldı. "Perdeleme" yöntemiyle hırsızlık yapan şahıslar havalimanından servis aracına binerek oradan uzaklaştı. Hırsızlığa uğradığını fark eden Umman uyruklu A.H.M.H.S.S. durumu polise bildirdi.

Olayı sahte Fransız kimlikli Filistin uyruklu W.M. ve Cezayir uyruklu S.M. ile Filistin uyruklu A.A. isimli şüpheli şahısların gerçekleştirdiği tespit edildi. Şahıslar Beykoz Kavacık'ta durdurulan araç içerisinde aynı gün yakalanarak gözaltına alındı.

Adli makamlara sevk edilen yabancı uyruklu şahıslardan Filistin uyruklu A.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, W.M. ve S.M. isimli şahıslar tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

3 şahsın perdeleme yöntemiyle çanta çaldığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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