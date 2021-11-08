Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlarında yarın azaltma yapılacak - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlarında yarın azaltma yapılacak

AA / Tansel Parlak - Haberler | Güncel
Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlarında yarın azaltma yapılacak

Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlarında yarın azaltma yapılacağı bildirildi.

Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlarında yarın azaltma yapılacağı bildirildi.

Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş (HEAŞ) tarafından paylaşılan Sabiha Gökçen Havalimanı Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) toplantısı sonucuna göre, Marmara Bölgesi'nde ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle, Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlarında, yarın saat 00.00 ile 10.59 arasında, yüzde 25 azaltma yapılacak.

Yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili hava yolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip edebileceği kaydedildi.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Tansel Parlak - Son Dakika Haberleri
Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan sis açıklaması: Yüzde 25 oranında azaltma yapılacak

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan sis açıklaması: Yüzde 25 oranında azaltma yapılacak

 SİS HAVA ULAŞIMINI ETKİLEDİ, UÇAKLAR İNİŞ YAPAMADI

SİS HAVA ULAŞIMINI ETKİLEDİ, UÇAKLAR İNİŞ YAPAMADI
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title