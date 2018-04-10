Sabiha Gökçen Havalimanı Terminal İşletmeci İsg'de Yeni Atamalar Yapıldı

İSTANBUL Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı terminal işletmecisi olan İSG'de Operasyon Direktörlüğü görevine Göksu Güney, Havacılık Pazarlama Direktörlüğü görevine ise Gerald Ong getirildi.

Türkiye'nin en fazla yolcu trafiğine sahip ikinci havalimanı olan İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nın terminal işletmecisi İSG üst yönetim kademesine iki yeni atama yapıldı. Yapılan atamalarda Operasyon Direktörlüğü görevine Göksu Güney getirildi. Güney, havacılık sektörünün önde gelen firmalarında yurtiçinde ve yurtdışında 13 yılı aşkın bir süre çalıştıktan sonra son olarak İSG'de Operasyon Direktörü olarak görev aldı. İSG ailesine Havacılık Pazarlama Direktörü olarak katılan Gerald Ong ise, Malezya, Hindistan, Suudi Arabistan, İngiltere ve Filipinler'deki çeşitli uluslararası projelerde görev aldıktan sonra, son olarak İSG'de Havacılık Pazarlama Direktörlüğü görevine getirildi.

- İstanbul