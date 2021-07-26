Sabiha Gökçen Havalimanı tatil dönüşü iki günde rekor kırdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sabiha Gökçen Havalimanı tatil dönüşü iki günde rekor kırdı

Sabiha Gökçen Havalimanı tatil dönüşü iki günde rekor kırdı
Anadolu Ajansı / Abidin Mutlu Bozdağ - Haberler | Güncel

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, 24-25 Temmuz'da yolcu ve uçuş rekoru kırdı.

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, 24-25 Temmuz'da yolcu ve uçuş rekoru kırdı.

Sabiha Gökçen'den 24 Temmuz Cumartesi günü 106 bin 463, 25 Temmuz Pazar ise 110 bin 420 yolcuya hizmet verildi.

En yüksek yolcu sayısına ulaşıldı

Hafta sonu toplamda 216 bin 883 yolcuyla, pandemi dönemi ve 2021 yılının en yüksek günlük yolcu istatistiğine ulaşıldı.

Havalimanından uçuş sayısı olarak ise 24 Temmuz'da 667 sefer icra edilirken,

25 Temmuz'da 690 sefer gerçekleştirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abidin Mutlu Bozdağ

İstanbul'da dolunay büyüleyici manzaralar ortaya çıkardı
İstanbul'da dolunay büyüleyici manzaralar ortaya çıkardı
İstanbul sahilinde meydan savaşı! 35-40 yabancı uyruklu kişinin kavgasını güvenliğin anonsu bile ayıramadı
İstanbul sahilinde meydan savaşı! 35-40 yabancı uyruklu kişinin kavgasını güvenliğin anonsu bile ayıramadı
Şile'de pazar günü boyunca denize girmek yasaklandı
Şile'de pazar günü boyunca denize girmek yasaklandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ersin Tatar Mustafa Şentop Mustafa Destici Adil Karaismailoğlu
Magazin Reynmen Yusuf Güney İrem Derici Bülent Serttaş
Spor Ali Koç Muslera Sergen Yalçın Gedson Fernandes Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sabiha Gökçen Havalimanı tatil dönüşü iki günde rekor kırdı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.7.2021 21:44:36. #1.15#

title