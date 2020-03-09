Sabiha Gökçen Havalimanı Şube Müdürlüğü'nden, kadınlara 8 Mart hediyesi İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Sabiha Gökçen Havalimanı Şube Müdürü Nilgün Selvi, havalimanında görev yapan kadın polis memurları ve havalimanında çalışan kadınlara 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında hediye takdim etti.

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Sabiha Gökçen Havalimanı Şube Müdürü Nilgün Selvi, havalimanında görev yapan kadın polis memurları ve havalimanında çalışan kadınlara 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında hediye takdim etti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Sabiha Gökçen Havalimanı Şube Müdürlüğü, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde Sabiha Gökçen Havalimanı'nda görev yapan kadın polis memurları ve havalimanında çalışan kadınlar ile bir araya geldi. Şube müdürü Nilgün Selvi, kadın personele hediye takdim etmesinin ardından, toplu fotoğraf çekildi.

- İstanbul

Kaynak: DHA