Sabiha Gökçen Havalimanı pistinin kısa süreliğine kapanması nedeniyle 2 yolcu uçağının Bursa Yenişehir Havalimanı'na iniş yaptığı bildirildi.



Sabiha Gökçen Havalimanı pistinin kısa süreliğine kapanması nedeniyle Pegasus'a ait Lombardiya-Sabiha Gökçen ve Basel-Sabiha Gökçen seferini yapan yolcu uçakları, Bursa Yenişehir Havalimanı'na yönlendirildi.



Bursa Yenişehir Havalimanı'na iniş yapan uçaklar bir süre burada bekledikten sonra yeniden Sabiha Gökçen Havalimanı'na uçtu.