Sabiha gökçen havalimanı pisti açıldı
Haberler » Güncel » Sabiha gökçen havalimanı pisti açıldı - Haber

Sabiha gökçen havalimanı pisti açıldı

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazasının ardından kapanan pist yeniden uçuşlara açıldı.

06.02.2020 05:23 | Son Güncelleme: 06.02.2020 05:25
Sabiha gökçen havalimanı pisti açıldı

Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazasının ardından kapanan pist yeniden uçuşlara açıldı. Yaklaşık 10 saatin ardından saat 04.00'da pistin açılmasıyla Sabiha Gökçen'e uçak iniş ve kalkışlar başladı. Uçuşlarını bekleyen yolcular bilet işlemlerini tamamlamak için check-in işlemlerine başlayarak bagajlarını teslim etmeye başladı.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Sabiha gökçen havalimanı pisti açıldı
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler