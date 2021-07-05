Sabiha Gökçen Havalimanı'nda günlük yolcu sayısı 100 bine dayandı
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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda günlük yolcu sayısı 100 bine dayandı

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda günlük yolcu sayısı 100 bine dayandı
Anadolu Ajansı / İbrahim Yıldız - Haberler | Güncel

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda dün ulaşılan 99 bin 506 yolcu sayısı ile salgın döneminin rekoru kırıldı.

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda dün ulaşılan 99 bin 506 yolcu sayısı ile salgın döneminin rekoru kırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kovid-19 salgınında normalleşme süreci ve aşılama çalışmalarının hız kazanması, havacılık sektörüne de yansıdı.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nı dün 99 bin 506 yolcu kullandı. Bu sayı Sabiha Gökçen Havalimanı'nda, hem Kovid-19 salgını döneminin hem de 2021 yılının en yüksek yolcu sayısı olarak kayıtlara geçti.

Buna göre 4 Temmuz'da seyahat eden iç hat yolcu sayısı 63 bin 648, dış hat yolcu sayısı ise 35 bin 858 oldu. Havalimanında aynı gün 660 uçuş gerçekleştirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Yıldız

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