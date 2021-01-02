Sabiha Gökçen Havalimanı özel yolcu hizmetlerinin devri gerçekleşti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Sabiha Gökçen Havalimanı özel yolcu hizmetlerinin devri gerçekleşti

02.01.2021 12:13 | Son Güncelleme: 02.01.2021 12:16
Sabiha Gökçen Havalimanı özel yolcu hizmetlerinin devri gerçekleşti

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı özel yolcu hizmetlerini devralan Plaza Premium Group (PPG), havalimanındaki ilk gününde yolculara ikramda bulundu.

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı özel yolcu hizmetlerini devralan Plaza Premium Group (PPG), havalimanındaki ilk gününde yolculara ikramda bulundu.

Sabiha Gökçen Havalimanı terminali içindeki özel yolcu alanları işletmesiyle hızlı geçiş, misafir karşılama ve uğurlama servisleri dahil tüm premium hizmetler, 1 Ocak itibarıyla Plaza Premium Group'a devredildi.

Özel yolcu hizmetlerini devralan grup, havalimanındaki ilk günü dolayısıyla yolculara çeşitli ikramlarda bulundu.

Plaza Premium Group, işletmelerini devraldığı özel yolcu alanlarında bazı iyileştirmeler gerçekleştirdi. Özel hizmet ve tesislerin geliştirilmesi için bir dizi yatırımda bulunacak olan PPG'nin Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki mevcut iki özel yolcu salonuna ek olarak dış hatlar terminalinde de yeni bir salon açması bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tansel Parlak

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Engin Özkoç Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Mehmet Akif Ersoy
Magazin Çağla Şıkel Serdar Ortaç Bülent Ersoy Seren Serengil
Spor Arda Turan Erol Bulut Güven Yalçın Rıza Çalımbay Arda Kardeşler
Tüm Haberler Bursa Çocuk Yılbaşı Gaziantep
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sabiha Gökçen Havalimanı özel yolcu hizmetlerinin devri gerçekleşti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.1.2021 12:23:43. #1.14#
title