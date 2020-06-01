Sabiha Gökçen Havalimanı'nı işgal girişimi davası
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Sabiha Gökçen Havalimanı'nı işgal girişimi davası

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi, Sabiha Gökçen Havalimanı'nı ele geçirmeye çalıştıkları gerekçesiyle "anayasayı ihlal" suçundan mahkumiyetlerine karar verilen 24 sanığa yönelik Yargıtay'ın bozma ilamına uyulmasına hükmetti.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nı işgal girişimi davası
01.06.2020 17:33 | Son Güncelleme: 01.06.2020 17:33

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi, Sabiha Gökçen Havalimanı'nı ele geçirmeye çalıştıkları gerekçesiyle "anayasayı ihlal" suçundan mahkumiyetlerine karar verilen 24 sanığa yönelik Yargıtay'ın bozma ilamına uyulmasına hükmetti.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısındaki salonda yapılan duruşmada Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin bozma ilamının okunmasının ardından sanıklar ve avukatlarına diyecekleri soruldu.

Sanıklar ve avukatları bozma ilamına uyumasını ve "anayasayı ihlal suçuna yardım" suçundan da beraat kararı verilmesini istedi.

Taleplerin alınmasının ardından mahkeme heyeti bozma ilamına uyulmasına karar vererek, yeniden yargılamaya geçilip sanıkların esasa ilişkin savunmalarının alınacağını açıkladı.

Duruşmada savunma yapan 3 sanık, FETÖ ile bir bağlarının olmadığını ve darbe girişimine iştirak etmediklerini belirterek, haklarındaki suçlamaları reddetti.

Mahkeme Başkanı, duruşmaya 5 Haziran'a kadar sanık savunması ve avukatlarının beyanlarının alınmasıyla devam edileceğini, 5 Haziran'da ise taleplere ilişkin ara kararlarını açıklayacağını duyurdu.

Duruşma yarına ertelendi.

Yargıtay hükmü bozdu

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesinin 29 Kasım 2017'de açıkladığı kararın ardından temyiz itirazlarını inceleyen Yargıtay 16. Ceza Dairesi, cezalandırılmasına karar verilen 28 sanıktan Emre Eryüz, Mehmet Ali Akyan, Recep Özcan ve Sadullah Göçen hakkındaki kararı onadı.

Ceza Dairesi, sanıklar Cemil Esen, Uğur Can Bekan, Sinan Torunoğlu, Erkan Taşdemir, Adem Erken, Adil Aldemir, Alper Kamacı, Cengiz Gümüş, Cihat Kucur, Eray Baytar, Fatih Kaya, Ferdi Erdoğdu, Gıyasettin Demir, İbrahim Türkekul, İbrahim Donat, Kadir Uyar, Muhammed Mustafa Şenel, Mümtaz Akyıldız, Ozan Gökbulak, Selami Göktürk, Sekan Bozkurt, Yavuz Türk, Yusuf Yaylaz ve Yüksel Özdemir hakkında "anayasayı ihlal" suçundan verilen hükmü bozarak, atılı suça "yardım eden" sıfatıyla iştirak ettiklerini değerlendirdi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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