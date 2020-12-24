Sabiha Gökçen Havalimanı'nı işgal davasında karar açıklandı

15 Temmuz Darbe Girişimi sırasında Sabiha Gökçen Havalimanı'nı ele geçirmeye çalışan 24 sanığın Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden yargılandığı davada karar açıklandı.

FETÖ'nün 15 Temmuz Darbe Girişimi esnasında Sabiha Gökçen Havalimanı'nı ele geçirmeye çalıştıkları gerekçesiyle 24 sanığın Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden yargılandığı davada karar açıklandı.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısındaki salonda yapılan duruşmada tutuklu sanıklar hazır bulundu. Bir kısım sanıklar ise duruşmaya SEGBİS sistemi ile katıldı. Son savunmaları sorulan sanıklar beraatlarını istedi.

Sanık savunmalarının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti tutuklu sanıklardan eski Üsteğmen Cemil Esen'in 14 yıl 2 ay hapis ile cezalandırılmasına hükmetti.

Sanıklardan eski Üsteğmen Uğur Can Bekhan'ı 'cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım' suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti, sanıklardan eski Astsubay Sinan Torunoğlu'nun da aynı suçtan 13 yıl 4 ay hapis ile cezalandırılmasına karar verdi.

Uzman çavuş olan diğer 21 sanığı 'cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım' suçundan ayrı ayrı 12 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum eden mahkeme, sanıkların tutuklu kaldıkları süre ve dosyanın ikinci defa temyiz sürecini dikkate alarak tahliye edilmelerine karar verdi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 2017 yılında açıklanan kararda İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nı ele geçirmeye çalıştıkları gerekçesiyle sanıklar eski Yüzbaşı Emre Eryüz, eski Üsteğmenler Cemil Esen, Mehmet Ali Akyan, Uğur Can Bekhan ile eski Astsubaylar Recep Özcan, Sinan Torunoğlu, Erkan Taşdemir ve Sadullah Gökçe'nin, 'cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılmasına karar vermişti.

Kararda diğer 20 sanığın ise 'cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etmek' suçundan müebbet hapis ile cezalandırılmalarına hükmedilmişti. Yargıtay 16. Ceza Dairesi 24 sanık hakkında 'Anayasa'yı ihlal' suçundan verilen kararı bozarak, atılı suça yardım eden sıfatıyla iştirak ettiklerini değerlendirmişti.

(Melike İnal/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı