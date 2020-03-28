Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan uçuşlar geçici süreyle durduruldu İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Yatırım Yapım ve İşletme AŞ tarafından, "Havalimanımızdan gerçekleşmekte olan yurt içi ve yurt dışı tüm uçuşlar bir süre düzenlenmeyeceğinden daha önceden planlanmış olan uçuşlarınızın durumunu ve detayları ilgili havayolları ile temasa...

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Yatırım Yapım ve İşletme AŞ tarafından, "Havalimanımızdan gerçekleşmekte olan yurt içi ve yurt dışı tüm uçuşlar bir süre düzenlenmeyeceğinden daha önceden planlanmış olan uçuşlarınızın durumunu ve detayları ilgili havayolları ile temasa geçerek öğrenebilirsiniz." denildi.

Şirketten yapılan açıklamada, koronavirüsün etkilerinin azaltılması ve yayılmasının önlenmesi ile ilgili olarak Türkiye'de alınan tedbirler doğrultusunda yurt dışı uçuşların 27 Mart 2020 gecesinden itibaren tamamen durdurulduğu anımsatıldı.

Yine aynı tedbirler doğrultusunda şehirlerarası seyahat esaslarının da yeniden düzenlendiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Buna göre sınırlı sayıda gerçekleşecek yurt içi uçuşlar için de sadece THY yetkili kılınmıştır. Tüm bu kararlar doğrultusunda havalimanımızdan gerçekleşmekte olan yurt içi ve yurt dışı tüm uçuşlar bir süre düzenlenmeyeceğinden daha önceden planlanmış olan uçuşlarınızın durumunu ve detayları ilgili havayolları ile temasa geçerek öğrenebilirsiniz. En büyük temennimiz, tüm dünyayla birlikte ülkemizin ve milletimizin bu sıkıntılı durumdan bir an önce kurtulmasıdır. Bu vesile ile sağlık sektörünün fedakar çalışanlarına bir kez daha minnet duygularımızı sunuyor, sizleri yeniden havalimanımızda ağırlayacağımız, sağlıklı ve huzurlu günlere en kısa sürede kavuşmayı diliyoruz."

Kaynak: AA