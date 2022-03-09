SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI'NDAN UÇUŞ AZALTMA AÇIKLAMASI

Yapılan açıklamada, "Yurt genelinde ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle, Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlarında, 10.03.2022 tarihinde yüzde 20 oranında ve 11.03.2022 tarihinde yüzde 30 oranında azaltma yapılacaktır. Tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili havayolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir" denildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel