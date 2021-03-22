Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Sabiha Gökçen paylaşımı Açıklaması

Sabiha Gökçen Havalimanı, vefatının 20. yılında Sabiha Gökçen'i andı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Havalimanı olarak adını taşımaktan gurur duyduğumuz, modern Türk kadınının sembol ismi ve Ulu Önder Atatürk'ün manevi kızı Sabiha Gökçen'i, aramızdan ayrılışının 20'nci yılında saygı ve rahmetle anıyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abidin Mutlu Bozdağ