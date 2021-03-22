Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Sabiha Gökçen paylaşımı Açıklaması
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Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Sabiha Gökçen paylaşımı Açıklaması

22.03.2021 13:55 | Son Güncelleme: 22.03.2021 14:02
Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Sabiha Gökçen paylaşımı Açıklaması

Sabiha Gökçen Havalimanı, vefatının 20. yılında Sabiha Gökçen'i andı.

Sabiha Gökçen Havalimanı, vefatının 20. yılında Sabiha Gökçen'i andı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Havalimanı olarak adını taşımaktan gurur duyduğumuz, modern Türk kadınının sembol ismi ve Ulu Önder Atatürk'ün manevi kızı Sabiha Gökçen'i, aramızdan ayrılışının 20'nci yılında saygı ve rahmetle anıyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abidin Mutlu Bozdağ

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