Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Sabiha Gökçen paylaşımı Açıklaması
22.03.2021 13:55 | Son Güncelleme: 22.03.2021 14:02
Sabiha Gökçen Havalimanı, vefatının 20. yılında Sabiha Gökçen'i andı.
Sabiha Gökçen Havalimanı, vefatının 20. yılında Sabiha Gökçen'i andı.
Sabiha Gökçen Havalimanı'nın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:
"Havalimanı olarak adını taşımaktan gurur duyduğumuz, modern Türk kadınının sembol ismi ve Ulu Önder Atatürk'ün manevi kızı Sabiha Gökçen'i, aramızdan ayrılışının 20'nci yılında saygı ve rahmetle anıyoruz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Abidin Mutlu Bozdağ