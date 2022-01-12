HEAŞ'tan "Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlarında azaltma" açıklaması Açıklaması - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

HEAŞ'tan "Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlarında azaltma" açıklaması Açıklaması

HEAŞ'tan
AA / Lale Bildirici Büyükkarakaya - Haberler | Güncel

Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş (HEAŞ), beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlarında yarın 06.00 ile 11.59 saatleri arasında yüzde 15 oranında azaltma yapılacağını duyurdu.

Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş (HEAŞ), beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlarında yarın 06.00 ile 11.59 saatleri arasında yüzde 15 oranında azaltma yapılacağını duyurdu.

HEAŞ açıklamasında, "Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM), Marmara Bölgesi'nde ve Sabiha Gökçen Havalimanında beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlarında 13 Ocak 2022 tarihi saat 06.00 ile 11.59 arasında yüzde 15 oranında azaltma yapılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca tüm yolcuların uçuşlarına ilişkin son durumu, ilgili hava yolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesinin tavsiye edildiği kaydedildi.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

'Doğum koçu' ile evde doğum yapan kadın bebeğini kaybetti

"Doğum koçu" ile evde doğum yapan kadın bebeğini kaybetti

AA / Lale Bildirici Büyükkarakaya - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title