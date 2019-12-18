18.12.2019 20:23 | Son Güncelleme: 18.12.2019 20:28

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Kıbrıs'a gitmek için kalkış hazırlıkları yapan uçakta 'Ben FETÖ'cüyüm ve uçağı patlatacağım' diye bağırarak olay çıkaran Nigar D., çıkarıldığı mahkemece "hava ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma" suçundan tutuklandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA