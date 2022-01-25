Sabiha Gökçen Havalimanı'nda karla mücadele çalışmaları sürüyor

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda dün akşamdan itibaren etkisini artıran yoğun karla mücadele devam ediyor.

Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri AŞ'den (HEAŞ) yapılan açıklamada, uçuşların aksamaması için nöbetçi meydan müdürü koordinasyonunda, tüm ilgili birim personeli tarafından 7/24 esasıyla kar ve buzla mücadele çalışmalarının gece boyunca aralıksız sürdürüldüğü belirtildi.

Bu kapsamda 75 personel, 40 kar temizleme aracı ve ekipmanla pist, apron ve taksi yolları ile hava ve kara tarafını operasyona hazır halde tutmak için imkanların seferber edildiği bildirilen açıklamada, gerektiğinde hemen çalışmaya hazır ekibin de perşembe akşamından itibaren dinlenme imkanı sağlanmak üzere meydanda bulundurulduğu kaydedildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Dün gece yarısı 02.30'da yolcu mağduriyetlerini önlemek amacıyla HEAŞ yönetimi başkanlığında ilgili tüm havalimanı paydaşlarının katılımıyla gerçekleştirilen Meteorolojik Acil Durum Komitesi toplantısı ile hava yollarının yeniden tarife düzenlemeleri yapmalarına karar verilerek, yolcuların zamanından önce bilgilendirilmesi sağlanmıştır. Havalimanı bugün sabah 06.30 itibarıyla açık olup, iniş ve kalkışlar kontrollü devam etmektedir."