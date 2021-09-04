Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan iç hat yolcularına PCR testi zorunluluğu hatırlatması

Sabiha Gökçen Havalimanı İşletmecisi İSG, yurt içi uçuşlarda 6 Eylül Pazartesi gününden itibaren aşı olmamış veya hastalığı geçirmemiş yolculardan negatif PCR testi isteneceği hatırlatmasında bulunarak, yolcuların havalimanı içerisindeki merkezde testlerini yaptırabileceklerini ve sonucu 1,5...

Sabiha Gökçen Havalimanı İşletmecisi İSG, yurt içi uçuşlarda 6 Eylül Pazartesi gününden itibaren aşı olmamış veya hastalığı geçirmemiş yolculardan negatif PCR testi isteneceği hatırlatmasında bulunarak, yolcuların havalimanı içerisindeki merkezde testlerini yaptırabileceklerini ve sonucu 1,5 saatte alabileceklerini duyurdu.

İSG'den yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığı genelgesine göre, pazartesi gününden itibaren iç hat seferlerde de aşı olmamış veya hastalığı geçirip, bağışık kabul edilen süreyi aşmamış yolculardan son 48 saatte yapılmış negatif PCR testi sonucu isteneceği hatırlatıldı.

Açıklamada, yolcuların mağduriyet yaşamaması için havalimanı içerisinde bulunan PCR test merkezinden de faydalanabilecekleri belirtildi.

Sabiha Gökçen Havalimanı dış hatlar gelen yolcu salonunda hizmet veren test merkezinde, geçen yılın temmuz ayından bu yana 222 bin 770 PCR testi yapıldı. Yolculardan alınan numuneler havalimanı içerisine kurulan test laboratuvarındaki 7 cihazda analiz ediliyor. Yaklaşık 1,5 saatte test sonuçlarının verildiği merkezde günlük 1500'e kadar PCR testi yapılabiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tansel Parlak